Индиана Джонс мчится на тук-туке в новом фильме «Циферблат судьбы»

Он не позволит смертельно опасной погоне помешать ему прочитать лекцию своей непутевой крестнице.

В новом кадре из еще не вышедшего боевика «Индиана Джонс и циферблат судьбы» знаменитого археолога Инди (Харрисон Форд) и его крестницу Хелену Шоу (Фиби Уоллер-Бридж) преследуют в автомобильной погоне злодеи с оружием.

Инди и Хелена плечом к плечу несутся на тук-туках, но археологу все же удается поговорить с ней в этот момент и обсудить важные вещи.

Парочку преследует персонаж Мадса Миккельсена, бывшего нациста, который теперь работает в НАСА, и вооруженные бандиты.

Новый боевик выйдет 30 июня и станет заключительным фильмом об Индиане Джонсе. Что ж, Харрисон Форд уж далеко не молод.

И хотя в ноябре сообщалось, что Disney Plus будет снимать телесериал об Индиане Джонсе, Форд подчеркнул, что он в этом больше не участвует.

«Я стремился сделать этот фильм в течение 10 лет, и вот настало время, когда все заканчивается. Я смог создать потрясающие фильмы, разработанные Стивеном [Спилбергом] и Джорджем [Лукасом] за 40-летний период. Завершить всё не хныканьем, а взрывом было моим самым большим желанием в этой потрясающей экскурсии», — признался актер.

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Источник: Daily Mail

Фото: скриншот видео Youtube