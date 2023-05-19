Жесткая авария с машиной ДПС. Определите, кто виноват?

Случай в Санкт-Петербурге: принадлежащая дорожной полиции Toyota Camry столкнулась с частной Kia Rio.

Еще одной легковушке посчастливилось столкновения избежать. Что ж, смотрим видео и разбираемся.

Автомобиль ДПС поворачивает направо через встречные полосы. Обычный автомобиль в таких ситуациях должен пропустить всех, однако у полицейских включены проблесковые маячки, и это, вероятно, придает им уверенности.

Тойота довольно резво трогается с места, но по встречке едут невидимые для нее легковушки – красная и серебристая. В последний момент Тойота тормозит, и серебристая успевает проскочить у нее перед носом, а вот красная на полном ходу врубается в боковину.

Внимательные зрители замечают, что сразу после столкновения инспекторы ДПС в дополнение к проблесковым маячкам включают сирену. Кто-то в комментариях предполагает, что таким образом стражи закона пытаются сфабриковать ситуацию, при которой они пользовались спецсигналами, а им не предоставили преимущество.

Однако на это им вполне справедливо отвечают: даже при полном использовании спецсигналов закон предписывает водителям автомобилей скорой, пожарной и полицейской служб убедиться в том, что их действительно пропускают.

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Источник: ЯЖЕВОДИТЕЛЬ

Фото: скриншот видео VK