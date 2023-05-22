На видео попало массовое ДТП из-за пожара в Свердловской области

Причиной стало несоблюдение скоростного режима в условиях недостаточной видимости из-за пожаров.

В начале мая «За рулем» рассказывал о пожарах, разбушевавшихся сразу в нескольких областях на Урале. Несмотря на заверения местных властей о принятых мерах, обстановка в регионе продолжает оставаться сложной.

Такое впечатление складывается по последним сообщениям – в частности, из Свердловской области. На Серовском тракте, недалеко от города Невьянск, «собралось в кучу» множество машин – не менее десяти, как видно на кадрах ролика.

Как сообщило областное управление ГИБДД, причиной массовой аварии стало несоблюдение скоростного режима в условиях недостаточной видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров.

От себя отметим, что дым в этом месте явно идет полосой, и возможно, люди просто оказались не готовы к мгновенной потере ориентации. Сообщается, что пострадало девять человек, один из них скончался во время госпитализации.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога