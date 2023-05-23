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Обновленный Hyundai Tucson – первые фото

Камуфляж на автомобиле плотный, но скрывает далеко не все.

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Hyundai работает над обновлением кроссовера Tucson, и автомобиль уже вышел на испытания на дороги общего пользования. Там он и был сфотографирован.

Разработчики скрыли дизайн машины кусками ткани, под которыми закрепили фальшивые панели кузова.

Трудно рассмотреть переднюю часть кроссовера, но виден новый дизайн узора решетки радиатора, в котором сочетаются горизонтальные толстые и тонкие линии. Фары, кажется, не изменились, но это неточно. Во всяком случае, они по-прежнему двухэтажные.

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Сбоку видны только колесные диски со спицами, узкими возле ступицы и широкие у обода. Сзади справа отчетливо видно два патрубка выхлопной системы трапециевидной формы.

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Можно смело предположить, что линейка двигателей Hyundai Tucson останется неизменной. Это будут двигатели внутреннего сгорания, а также гибридные силовые установки.

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А вот в салоне может многое измениться. Сейчас кроссовер в базе оснащается 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, а в топе – 10,3-дюймовым. Экраны могут стать больше, а интерфейс – измениться.

Также может пополниться набор систем безопасности, в который сейчас входят система предупреждения фронтальных столкновений с функцией обнаружения пешеходов, система удержания в полосе движения, автоматический дальний свет, мониторинг состояния водителя и многие другие системы.

Фото: 05 Flims / Unsplash, Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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