Обновленный VW Touareg – все особенности
Volkswagen заявил о том, что обновленный Touareg будет представлен 24 мая. Обновление затронет как внешность кроссовера, так и техническую начинку.
Например, Touareg получил новые матричные фары IQ.LIGHT HD, которые соединены друг с другом тонкой светящейся полоской. Каждая фара оснащена 19 200 микросветодиодами, которые проецируют «интерактивный световой ковер на полосу движения».
Новый передний бампер получил большой воздухозаборник, изменилась и решетка радиатора, а задняя часть выглядит более современно и украшена светящимся логотипом.
Салон, в основном, не изменился. Но появилась «доработанная» система голосового управления, а также беспроводная связь с Android Auto и Apple CarPlay. Volkswagen также заявил, что подлокотники и центральная консоль станут мягче по просьбам клиентов.
Кроссовер будет оснащен новым датчиком нагрузки на крышу, который обнаруживает наличие багажника и настраивает электронную систему контроля устойчивости особым образом.
Автопроизводитель также заявил, что настройки подвесок (и стандартной, и пневматической) изменились, сделав машину устойчивее и комфортнее.
Volkswagen Touareg R eHybrid будет оснащаться установкой на базе 3-литрового двигателя V6, электродвигателя, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и аккумуляторной батареи на 17,9 кВтч. Мощность такого кроссовера составляет 462 л.с., а запас хода на электротяге достигает 47 км. Об остальных двигателях пока ничего не известно.
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Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к