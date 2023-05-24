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Обновленный VW Touareg – все особенности

Кроссовер представят на этой неделе, и у него будет, например, датчик давления на крышу.

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Volkswagen заявил о том, что обновленный Touareg будет представлен 24 мая. Обновление затронет как внешность кроссовера, так и техническую начинку.

Например, Touareg получил новые матричные фары IQ.LIGHT HD, которые соединены друг с другом тонкой светящейся полоской. Каждая фара оснащена 19 200 микросветодиодами, которые проецируют «интерактивный световой ковер на полосу движения».

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Новый передний бампер получил большой воздухозаборник, изменилась и решетка радиатора, а задняя часть выглядит более современно и украшена светящимся логотипом.

За Рулем

Салон, в основном, не изменился. Но появилась «доработанная» система голосового управления, а также беспроводная связь с Android Auto и Apple CarPlay. Volkswagen также заявил, что подлокотники и центральная консоль станут мягче по просьбам клиентов.

За Рулем

Кроссовер будет оснащен новым датчиком нагрузки на крышу, который обнаруживает наличие багажника и настраивает электронную систему контроля устойчивости особым образом.

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Автопроизводитель также заявил, что настройки подвесок (и стандартной, и пневматической) изменились, сделав машину устойчивее и комфортнее.

Volkswagen Touareg R eHybrid будет оснащаться установкой на базе 3-литрового двигателя V6, электродвигателя, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и аккумуляторной батареи на 17,9 кВтч. Мощность такого кроссовера составляет 462 л.с., а запас хода на электротяге достигает 47 км. Об остальных двигателях пока ничего не известно.

Фото: Volkswagen

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Volkswagen Touareg (2)

За РулемБезымянный
Volkswagen Touareg  2012/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать

Недостатки:

Содержание и ремонт не дешевы

Комментарий:

В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к

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