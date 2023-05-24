Кроссовер представят на этой неделе, и у него будет, например, датчик давления на крышу.

Volkswagen заявил о том, что обновленный Touareg будет представлен 24 мая. Обновление затронет как внешность кроссовера, так и техническую начинку.

Например, Touareg получил новые матричные фары IQ.LIGHT HD, которые соединены друг с другом тонкой светящейся полоской. Каждая фара оснащена 19 200 микросветодиодами, которые проецируют «интерактивный световой ковер на полосу движения».

Новый передний бампер получил большой воздухозаборник, изменилась и решетка радиатора, а задняя часть выглядит более современно и украшена светящимся логотипом.

Салон, в основном, не изменился. Но появилась «доработанная» система голосового управления, а также беспроводная связь с Android Auto и Apple CarPlay. Volkswagen также заявил, что подлокотники и центральная консоль станут мягче по просьбам клиентов.

Кроссовер будет оснащен новым датчиком нагрузки на крышу, который обнаруживает наличие багажника и настраивает электронную систему контроля устойчивости особым образом.

Автопроизводитель также заявил, что настройки подвесок (и стандартной, и пневматической) изменились, сделав машину устойчивее и комфортнее.

Volkswagen Touareg R eHybrid будет оснащаться установкой на базе 3-литрового двигателя V6, электродвигателя, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и аккумуляторной батареи на 17,9 кВтч. Мощность такого кроссовера составляет 462 л.с., а запас хода на электротяге достигает 47 км. Об остальных двигателях пока ничего не известно.

Грузовики из Польши не будут заправлять в России по местным ценам, а сама Польша должна заплатить России 750 млрд долларов компенсаций.

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Фото: Volkswagen