Эксперт назвал главный минус светодиодных фонарей

У кустарных светодиодов есть и какой-никакой практический плюс: они потребляют меньше энергии. Но есть и минусы!

Что запрещено делать со светотехникой автомобиля с точки зрения закона? В рамках большого разговора о легальных улучшениях машины об этом рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Отдельный разговор - о задних фонарях. Тут как с фарами: если они предназначены для галогенных ламп, другие источники света в них ставить нельзя.

Но некоторые владельцы все же ставят светодиоды, ведь за сложным светорассеивающим рисунком инспектору их не разглядеть.

Понять логику можно, ведь помимо «чисто эстетического» есть и какой-никакой практический плюс: светодиоды потребляют меньше энергии.

Но есть и обратная сторона: при этом они выделяют меньше тепла. Значит, снег, налипший на фонари зимой, сделает незаметным ваши «стопы» и «габариты».

Такое вот «обесценивание» ярких светодиодов... Так как же доработать автомобиль грамотно и законно? Рассказываем!