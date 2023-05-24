Кто-то начал скупать авто с пробегом: любопытная статистика

Рост в этом сегменте значительный: плюс 39% по сравнению с прошлым годом!

Если сравнивать результаты первых четырех месяцев 2023 года с точно таким же прошлогодним периодом, продажи подержанных автомобилей корпоративным клиентам выросли на 39%.

Корпоративные клиенты – это операторы такси, проката, каршеринга, службы доставки, дорожные, медицинские, пожарные службы, а также вообще любые компании, закупающие транспорт для служебных нужд.

Наибольшим спросом у корпоративных клиентов пользовались немецкие автомобили, которые заняли четверть рынка. На втором месте - российские бренды, на долю которых пришлось 20%.

Актуальный топ-5 «бэушек» в корпоративных закупках выглядит так:

Volkswagen Polo

Lada Largus

Skoda Rapid

Hyundai Solaris

Skoda Octavia.

А новыми в свои автопарки компании предпочитают покупать Lada Granta, Geely Coolray, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 4, Lada Niva Legend. Причем рынок новых корпоративных легковых автомобилей за тот же период сократился на 10%.

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Источник: НАПИ

Фото: depositphotos.com