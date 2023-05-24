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BAIC отложил начало продаж авто в России

Предполагалось, что это случится уже в мае.

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Китайский производитель BAIC отложил старт продаж автомобилей на российском рынке до июня. К этому времени в автосалонах появятся кроссоверы X35 и седаны U5 Plus.

«Старт продаж отсрочен, на данный момент мы ожидаем его в июне», ― сообщили в пресс-службе компании.

Переднеприводный кроссовер BAIC X35 предлагаются в четырех комплектациях: Fashion A, Fashion, Fashion Plus и Luxury. Кроссовер с МКП укомплектован 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с., с вариатором – мощностью 150 л. с. Цена на автомобиль начинается от 1,698 млн рублей.

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Седан BAIC U5 Plus идет в комплектации с атмосферным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 113 л. с. Будут предложены автомобили с МКП и вариатором. Цена на седан начинается от 1,7 млн рублей.

Всего компания планирует в течение 2023 года вывести на российский рынок семь моделей, которые будут производить на калининградском заводе «Автотор». Кроме того, BAIC планирует развивать дилерскую сеть: до конца этого года в России откроется 80 шоу-румов.

Источник: Российская газета

Фото: Автотор

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