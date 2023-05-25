Как избежать неприятностей на дорогах – пропаганда в помощь

25 мая – День образования Службы по пропаганде безопасности дорожного движения.

Как только появились первые дороги, на них стали происходить дорожно-транспортные происшествия: столкновения, наезды и так далее. Все – по незнанию или невнимательности. Вот причина неприятностей и даже трагедий. И вовсе не важно, телега это была или электромобиль, оснащенный искусственным интеллектом – результат один и тот же: травмы, а порой даже гибель людей.

Но человечество быстро учится, поэтому довольно скоро были разработаны первые правила дорожного движения, которые все годы и десятилетия после менялись и дорабатывались.

Но разработать и внедрить ПДД – это только половина дела. Надо также донести их до каждого участника дорожного движения, а не только до тех, кто изучает их и сдает экзамены, чтобы стать водителем.

Оказываясь в непосредственном контакте с дорогой, люди становятся участниками дорожного движения независимо от знания ПДД.

В советском государстве было принято решение о создании специальной службы, ответственной за скорое развертывание информационной работы с населением о безопасности уличного движения. Так в 1932 году появилась Служба пропаганды безопасности дорожного движения. А первые шаги в вопросе информирования народонаселения о необходимости знать и соблюдать правила на дороге и вовсе были возложены на регулировщиков дорожного движения в 1928 году.

О важности структуры говорит тот факт, что она появилась на 4 года раньше ГАИ, которая ведет свою историю с 1936 года. Предшественником ГАИ был отдел регулирования уличного движения (ОРУД), сформированный в 1931 году.

Служба пропаганды безопасности дорожного движения продолжает свой жизненно важный труд и задачи все те же: снижение уровня и тяжести дорожно-транспортных происшествий, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Звучит казенно, но за словами скрывается нелегкий, порой недооцененный труд: социальные информационные кампании, личные встречи, уроки в школах, общение с водителями, пассажирами и пешеходами, социальная реклама и многое другое.

Лучший способ предотвратить ДТП – превентивный. Осознание проблемы – прямой путь к ее решению. Поэтому усилия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий должны прикладывать все без исключения, а не только государство.

Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет службу пропаганды безопасности дорожного движения с 91-летием и намерена дальше тесно сотрудничать с ней ради безопасности на дорогах.

Фото: Admnvrsk.ru