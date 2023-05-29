В Москве восстановили самый необычный троллейбус СССР

В основу его футуристичного дизайна легли новейшие материалы времени: пластик и изогнутое стекло.

Музей транспорта Москвы, в минувшем феврале порадовавший отреставрированным ЗиУ-5Д 1970-х годов, анонсировал еще один экспонат из «отряда рогатых». На сей раз силами музея восстановлен «самый необычный троллейбус СССР» – ТБЭС.

Эту модель с футуристичным дизайном разработали на СВАРЗе в 1955 году специально для перевозки гостей на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ, сейчас ー ВДНХ). Всего было выпущено 53 таких машины, и к нашему времени ТБЭС считался утраченным.

«Но нашему экспонату повезло: в начале 90-х его обнаружили на стройплощадке и отреставрировали специалисты СВАРЗ под руководством заместителя главного инженера А.И. Гаврилова. В 1999 году троллейбус стал экспонатом Музея городского пассажирского транспорта, а в 2020 вошёл в коллекцию нашего музея», ー рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Сотрудники Музея восстановили исторический облик троллейбуса: провели локальный ремонт крыши, переднего фартука и подоконной линии. На место вернулись восстановленные хромированные детали и эмблемы.

«Троллейбус практически не имел боковых стекол ー их роль выполняли прозрачные пластиковые шторки. Благодаря этому пассажирам было удобно разглядывать выставку прямо из окон. Для лучшего обзора устанавливали дополнительное салонное зеркало на задней стенке. Дополняли необычный облик буферы из хромированной стали и барельеф с символом ВСХВ с входной арки выставки», - сообщает пресс-служба Музея.

Теперь увидеть троллейбус ТБЭС можно на экскурсиях в фонды хранения коллекции. Музея транспорта Москвы, а в будущем он войдет в экспозицию музея в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Музей транспорта Москвы