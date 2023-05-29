Китайские турбомоторы уже как европейские? Не совсем!

Свежая «европейка» или новый «китаец»? Споры вокруг подобных вопросов становятся все жарче.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов попробовал прояснить это на примере Skoda Kodiaq и Exeed TXL. И, в частности, сравнил 2-литровые турбомоторы среднеразмерных кроссоверов.

У обеих машин с ними работают 7-ступенчатые роботы с полным приводом, но Exeed TXL развивает 197 л.с. а Kodiaq – 180 л.с. Что ж, в Китае научились добиваться хорошей отдачи от турбомоторов…

Двигатель 2.0 турбо Иксида силен, но есть легкое ощущение неоте­санности. Пока открыт вопрос и с надежностью. Моторный отсек изолирован от грязи. Двухлитровый турбомотор немного уступает китайскому в отдаче, но благодаря удобной моментной характеристике воспринимается более шустрым.

Однако мотор Шкоды из-за удобной моментной характеристики воспринимается более шустрым. Благодаря «полке» момента роботу не нужно при каждом ускорении переключаться вниз, отмечает эксперт.

А коробка мощного Иксида вынуждена это делать. Каждое переключение – потеря времени и дерготня. В общем, китайцам предстоит еще немного поколдовать с удобством управления высокой отдачей мотора.

Глядишь, и расход топлива упадет: сейчас разница составляет 1,5 литра/100 км не в пользу TXL. Да и вопрос с надежностью этого мотора по-прежнему открыт.