Китайские турбомоторы уже как европейские? Не совсем!

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За Рулем5 кроссоверов до миллиона, которые сейчас рискованно покупать

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов попробовал прояснить это на примере Skoda Kodiaq и Exeed TXL. И, в частности, сравнил 2-литровые турбомоторы среднеразмерных кроссоверов.

У обеих машин с ними работают 7-ступенчатые роботы с полным приводом, но Exeed TXL развивает 197 л.с. а Kodiaq – 180 л.с. Что ж, в Китае научились добиваться хорошей отдачи от турбомоторов…

За Рулем
Двигатель 2.0 турбо Иксида силен, но есть легкое ощущение неоте­санности. Пока открыт вопрос и с надежностью. Моторный отсек изолирован от грязи.
Двигатель 2.0 турбо Иксида силен, но есть легкое ощущение неоте­санности. Пока открыт вопрос и с надежностью. Моторный отсек изолирован от грязи.
Двухлитровый турбомотор немного уступает китайскому в отдаче, но благодаря удобной моментной характеристике воспринимается более шустрым.
Двухлитровый турбомотор немного уступает китайскому в отдаче, но благодаря удобной моментной характеристике воспринимается более шустрым.

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Однако мотор Шкоды из-за удобной моментной характеристики воспринимается более шустрым. Благодаря «полке» момента роботу не нужно при каждом ускорении переключаться вниз, отмечает эксперт.

А коробка мощного Иксида вынуждена это делать. Каждое переключение – потеря времени и дерготня. В общем, китайцам предстоит еще немного поколдовать с удобством управления высокой отдачей мотора.

Глядишь, и расход топлива упадет: сейчас разница составляет 1,5 литра/100 км не в пользу TXL. Да и вопрос с надежностью этого мотора по-прежнему открыт.

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За Рулем
Двигатель 2.0 турбо Иксида силен, но есть легкое ощущение неоте­санности. Пока открыт вопрос и с надежностью. Моторный отсек изолирован от грязи.
Двухлитровый турбомотор немного уступает китайскому в отдаче, но благодаря удобной моментной характеристике воспринимается более шустрым.

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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