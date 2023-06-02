Не согласны с инспектором ГИБДД? Обязательно скажите ему эту фразу!

Она обяжет начать рассмотрение ходатайства о вызове защитника и вынести определение.

Ситуации при общении с инспектором ГИБДД могут возникнуть самые разные, и «За рулем» по пунктам разбирает, как уверенно чувствовать себя в них. Один из наиболее стрессовых моментов – это тот, когда вы не согласны с тем, что что-то нарушили. Что же делать?

Скажите инспектору: «в протоколе я напишу, что не согласен с нарушением и при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике». И да, вы действительно можете записать так в оформляемом на вас протоколе.

Дело в том, что эта фраза обязывает инспектора начать рассмотрение ходатайства о вызове защитника и вынести определение.

Юристы говорят, что это почти никогда не выполняется. То есть происходит нарушение прав гражданина на юридическую защиту, что служит процессуальным основанием для отмены постановления о нарушении.

А какие еще есть фразы, придающие уверенности в общении с ГИБДД? Изучаем полный список!

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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC