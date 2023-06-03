Мал багажник Niva Travel? Вам понравится новая модификация
Российско-японское предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз», базирующееся в Москве, разработало и даже построило прототип пикапа на базе Lada Niva Travel, сообщает столичная мэрия.
Подробностей немного. База увеличена, кузовные элементы за передними дверями оригинальные. Грузоподъемность до 500 кг, сзади пружины, как и у исходной Нивы. Двигатель – стандартный 1,7 л на 80 л.с., КПП – 5-ступенчатая механика, привод – постоянный полный.
Гендиректор «Альфа Автоматив Техноложиз» Зоригто Саханов оценивает потребность в таких машинах в 4 тысячи штук в год. Проект ждет одобрения АВТОВАЗа, а цена, даже примерная, пока не определена. Как и название – пока оно только рабочее, «Нива Пикап».
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Источник: Mos.ru
Фото: АВТОВАЗ, Mos.ru
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Отзывы о Chevrolet Niva (20)
Достоинства:
по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери
Недостатки:
двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ
Комментарий:
дастер значительно лучше