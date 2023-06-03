#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Четырехосные грузовики СССР — вы таких точно не видели!Четырехосные грузовики СССР — вы таких точно не видели!
История отечественного автопрома знает немало...
Когда в Россию повезут дешевые машины – мнение экспертаКогда в Россию повезут дешевые машины – мнение эксперта
Дилеры пока раскачиваюся. Но скоро все может...
Три буквы вместо трех слов: Jaguar Land Rover стал JLRТри буквы вместо трех слов: Jaguar Land Rover стал JLR
Компания представила новый логотип.

Мал багажник Niva Travel? Вам понравится новая модификация

Таких планируют выпускать до 4 тысяч в год.

За РулемКроссовер Skywell HT-i: объявлены официальные цены

Российско-японское предприятие «Альфа Автоматив Техноложиз», базирующееся в Москве, разработало и даже построило прототип пикапа на базе Lada Niva Travel, сообщает столичная мэрия.

Подробностей немного. База увеличена, кузовные элементы за передними дверями оригинальные. Грузоподъемность до 500 кг, сзади пружины, как и у исходной Нивы. Двигатель – стандартный 1,7 л на 80 л.с., КПП – 5-ступенчатая механика, привод – постоянный полный.

За Рулем
За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Гендиректор «Альфа Автоматив Техноложиз» Зоригто Саханов оценивает потребность в таких машинах в 4 тысячи штук в год. Проект ждет одобрения АВТОВАЗа, а цена, даже примерная, пока не определена. Как и название – пока оно только рабочее, «Нива Пикап».

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Mos.ru

Фото: АВТОВАЗ, Mos.ru

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Chevrolet Niva (20)

За РулемБезымянный
Chevrolet Niva  2005/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

по сравнению с обычной Нивой -только еще 2 двери

Недостатки:

двигатель не тянет такую тяжелую конструкцию, багажника нет, самый ненадежный и прожорливый ВАЗ

Комментарий:

дастер значительно лучше

Написать отзыв