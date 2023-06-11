Экстрим в жизни дальнобойщиков: подборка невероятных случаев
Наши постоянные читатели наверняка помнят историю о дальнобойщике Виталии, утопившем КАМАЗ в Якутии. Подобных историй, несмотря на весь драматизм конкретно этой, в жизни шоферов грузовиков хватало всегда.
Ведь профессия у них не только захватывающе интересная, но и невероятно сложная и опасная. Новый дайджест случаев с дальнобойщиками мы и предлагаем вашему вниманию.
Как вам, например, такой факт: оказывается, солярку воруют не только в России. Эта история приключилась с водителем из Калининграда. Он был немало потрясен тем, насколько быстро лишился топлива, «испарившегося» сквозь по-европейски аккуратное отверстие в баке грузовика.
Случилось это на территории Франции, пока калининградец мирно дремал в кабине своего ДАФа… Хорошо хоть, остался небольшой запас, чтобы доехать до АЗС!
Истории со счастливым и не очень концом маршрута – в новой видеоподборке. Смотрим!
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Источник: Youtube / AUTO VIDEO
Фото: скриншот видео Youtube
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