Опубликованы новые фото Niva Travel Пикап

У компании разработчика есть возможность выпускать такие машины в количестве до 4 тысяч экземпляров в год. Ждут одобрения АВТОВАЗа.

В Сети появились свежие снимки оригинальной модификации на базе Niva Travel, имеющей рабочее название Нива Пикап. Теперь у нас есть еще два фото задней грузовой части, а также четкий вид на переднюю часть кузова.

Отметим, такая кабина у пикапов классифицируется как полуторная: заднего ряда сидений нет, но позади передних спинок есть пространство для багажа. Как известно машина разработана московской компанией «Альфа Автоматив Техноложиз», располагающей мощным новым заводом по производству кузовных деталей.

Автомобиль будет востребован для нужд фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, вспомогательных работ в различных отраслях народного хозяйства», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он привел такую предварительную оценку: потребность рынка в подобных машинах составляет до 4 тысяч единиц в год. Разработку и производство оригинальных деталей для Нивы Пикап могла бы взять на себя «Альфа Автоматив Техноложиз», представившая данный прототип.

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Источник: Русские автомобили

Фото: ААТ