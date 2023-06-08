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Опубликованы новые фото Niva Travel ПикапОпубликованы новые фото Niva Travel Пикап
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Опубликованы новые фото Niva Travel Пикап

У компании разработчика есть возможность выпускать такие машины в количестве до 4 тысяч экземпляров в год. Ждут одобрения АВТОВАЗа.

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В Сети появились свежие снимки оригинальной модификации на базе Niva Travel, имеющей рабочее название Нива Пикап. Теперь у нас есть еще два фото задней грузовой части, а также четкий вид на переднюю часть кузова.

Отметим, такая кабина у пикапов классифицируется как полуторная: заднего ряда сидений нет, но позади передних спинок есть пространство для багажа. Как известно машина разработана московской компанией «Альфа Автоматив Техноложиз», располагающей мощным новым заводом по производству кузовных деталей.

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Автомобиль будет востребован для нужд фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, вспомогательных работ в различных отраслях народного хозяйства», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он привел такую предварительную оценку: потребность рынка в подобных машинах составляет до 4 тысяч единиц в год. Разработку и производство оригинальных деталей для Нивы Пикап могла бы взять на себя «Альфа Автоматив Техноложиз», представившая данный прототип.

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Источник: Русские автомобили

Фото: ААТ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

За РулемАлексей
LADA Niva Travel  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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