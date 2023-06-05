Niva Travel в кузове пикап: новые фото. Его будут выпускать?

Грузоподъемность 500 кг, пружины подвески стандартные, кузов без рамы.

В конце прошлой недели «За рулем» рассказывал о новой разработке на базе Lada Niva Travel. Компания «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) создала пикап с увеличенной колесной базой и оригинальными кузовными панелями позади передних дверей.

Позже в Сети появились дополнительные фотографии, которыми мы спешим поделиться с читателями – это крупный план задней части кузова, а также вид автомобиля ¾ спереди.

Известно, что грузоподъемность пикапа составляет 500 кг, пружины подвески стандартные, конструкция кузова также оставлена безрамной. На основании этого источник заключает, что в ААТ фактически воссоздали экспериментальный ВАЗ-2323/2723, который на АВТОВАЗе подготовили в 1999 году, но до производства не довели.

Что касается нового концепта, то потребности рынка в таких машинах компания ААТ оценивает на уровне 4 тысячи штук в год. Сообщается, что проект ждет одобрения АВТОВАЗа.

Источник отмечает, что в прошлом ААТ являлась поставщиком ЗИЛа и Автофрамоса, а сейчас официально поставляет компоненты на АВТОВАЗ. В самой ААТ заявляют, что если одобрение будет получено, компания сможет самостоятельно разработать более 40% кузовных панелей для пикапа.

Ранее сообщалось, что под «реализацию масштабного инвестиционного проекта» в конце 2022 года ААТ открыла на юге Москвы новое производство по производству кузовных деталей для легковых и коммерческих машин. Мощность производства – 10 млн деталей в год.

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Источник: АВТОРИТЕТПЛАСТ, Автопоток

Фото: Альфа Автоматив Техноложиз