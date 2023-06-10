Кладбище машин найдено недалеко от Ле-Мана

Где-то во французском лесу уже много лет врастают в землю десятки автомобилей…

И не понятно, то ли их бросили в лесу, как в сказке братьев Гримм, то ли на некогда открытой лужайке, где стояли машины, успел вырасти лес.

Создается такое впечатление потому, что на этом кладбище автомобилей видны машины 1950-х и 1060-х годов выпуска – Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz и BMW. Все они едва видны под покрывающей их зеленью.

Фотограф, специализирующийся на урбексе (urban exploration, urbex – городские исследования), под ником Эдоу во время одной из своих поездок наткнулся на очередное автомобильное кладбище.

Место на снимках находится во Франции, недалеко от Ле-Мана. Сегодня это лес, но, вероятно, так было не всегда. Прямо посреди густой растительности, под толстым слоем мха стоят десятки автомобилей, заброшенные в течение долгих десятилетий.

Все автомобили здесь уже превратились в труху. Трудно сказать, в каком состоянии они были, когда только были доставлены в это место.

Возможно, эта земля когда-то использовалась для хранения автомобилей для торговли запчастями. По-нашему – разбор. Но сегодня с них нечего снять, и восстановлению они не подлежат.

В этом лесу можно найти все модели, продававшиеся во Франции в 1950-х и 1960-х годах.

Если присмотреться, можно угадать некоторые популярные модели, такие как Renault Dauphine, Peugeot 404 или Volkswagen Beetle.

Также можно заметить такие машины, как Citroën DS, Mercedes-Benz W110 и, вероятно, BMW 6-й серии первого поколения.

Также на фотографиях видны несколько тракторов, автобусов и грузовиков.

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Фото: Largus.fr