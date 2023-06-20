Новые Geely Atlas L привезли в Россию: цена – от 2 млн рублей

Модель, которая в Китае носит название Boyue L, совсем недавно появилась на внутреннем рынке.

Дилеры и частные лица в России начали продавать совершенно новую модель Geely – внедорожник Atlas L, который китайский автоконцерн пока не привозит в нашу страну официальным путем.

Стоимость новинки – от 2,1 млн рублей за базовую версию с 1,5-литровым 177-сильным мотором и передним приводом. Цена внедорожника в люксовой комплектации с таким же мотором и полным приводом – до 3 млн рублей.

Автомобили у продавцов есть в наличии, их также готовы привезти на заказ.

Geely Atlas L создан на совместной платформе Geely и Volvo CMA. По сравнению с Atlas Pro машина увеличилась в габаритах. В оснащении — новый четырехспицевый руль, экран с диагональю 10,25 дюйма перед водителем и второй экран с диагональю 13,2 дюйма и вертикальной ориентацией на передней панели.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте



Источник и фото: Avito