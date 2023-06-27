В России появилась новая версия кроссовера Geely Atlas Pro

Модель выгоднее по цене, но с меньшим мотором.

Китайская компания Geely объявила о старте продаж в России кроссоверов Atlas Pro в новой модификации. Автомобили предлагаются с моторами 1,5 л мощностью 150 л. с. (255 Нм). Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 л на 100 км, разгон с места до 100 км/ч занимает 11 секунд.

Переднеприводный Atlas Pro комплектуется шестиступенчатой АКП.

Кроссоверы в новой версии предлагаются в двух комплектациях: Comfort по цене от 2,139 млн рублей (с учетом скидок) и Luxury стоимостью от 2,259 млн рублей (с учетом скидок).

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Источник и фото: Geely