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В России появилась новая версия кроссовера Geely Atlas Pro

Модель выгоднее по цене, но с меньшим мотором.

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Китайская компания Geely объявила о старте продаж в России кроссоверов Atlas Pro в новой модификации. Автомобили предлагаются с моторами 1,5 л мощностью 150 л. с. (255 Нм). Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 л на 100 км, разгон с места до 100 км/ч занимает 11 секунд.

Переднеприводный Atlas Pro комплектуется шестиступенчатой АКП.

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Кроссоверы в новой версии предлагаются в двух комплектациях: Comfort по цене от 2,139 млн рублей (с учетом скидок) и Luxury стоимостью от 2,259 млн рублей (с учетом скидок).

За Рулем

Источник и фото: Geely

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За РулемПономарева Дарина
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