В России появилась новая версия кроссовера Geely Atlas Pro
Модель выгоднее по цене, но с меньшим мотором.
Китайская компания Geely объявила о старте продаж в России кроссоверов Atlas Pro в новой модификации. Автомобили предлагаются с моторами 1,5 л мощностью 150 л. с. (255 Нм). Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 л на 100 км, разгон с места до 100 км/ч занимает 11 секунд.
Переднеприводный Atlas Pro комплектуется шестиступенчатой АКП.
Проверь себя на знание ПДДИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Кроссоверы в новой версии предлагаются в двух комплектациях: Comfort по цене от 2,139 млн рублей (с учетом скидок) и Luxury стоимостью от 2,259 млн рублей (с учетом скидок).
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник и фото: Geely
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Geely Atlas Pro
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!