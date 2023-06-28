Появился комплект для доработки мотоцикла Ural. Дорого!

Он называется Green Tanager Accent, дизайнеры вдохновлялись внешним видом птиц из семейства танагровых...

Российский мотоциклетный бренд Ural представил стайлинг-пакет Green Tanager Accent для модели Gear Up. В него входит окрас байка и коляски синего цвета и ярко-зеленый обвес. Обвес – это корпус фары, багажник коляски, крышка двигателя, защитная рамка, накладка на бак, логотипы и наклейки. Дизайнеры говорят, что при разработке вдохновлялись внешним видом птиц из семейства танагровых - отсюда и название Green Tanager Accent.

Напомним, что в августе 2022-го Ural запустил сборку в Петропавловске (Казахстан), где и делаются сейчас машины для основных рынков сбыта – главным образом, для США. Мотоциклы для российского рынка, как и прежде, делаются в Ирбите. Но новый стайлинг-пакет предназначается именно для Штатов.

Удовольствие, как вся нынешняя продукция бренда Ural, получилось недешевым: за стайлинг-пакет просят 3250 долларов, то есть около 275 тысяч рублей. А заводская цена самого Ural Gear Up в комплектации Standard 2WD для американского рынка составляет 22 тысячи долларов, то есть примерно 1,9 млн рублей.

Комплект можно установить на заводе при заказе нового мотоцикла или же получить набором и поставить на уже имеющийся Gear Up – в этом случае придется доплатить еще 1000 долларов.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: Ural

Видео: Ural Motorcycles