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Россия ответит на конфискацию автомобилей россиян властями ФРГ

В МИД РФ назвали случившееся правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности.

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МИД РФ опубликовало ответ официального представителя ведомства Марии Захаровой на вопрос журнала «Международная жизнь» о случаях изъятия властями ФРГ у граждан Российской Федерации частных автомобилей с российскими регистрационными номерами.

Она сказала, что, изымая у граждан Российской Федерации их частные автомобили с российскими государственными номерами, представители таможенных органов Германии ссылаются на Закон ФРГ «О внешней торговле» со ссылкой на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. №833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине».

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Захарова подчеркнула, что речь идет о гражданах России, не являющихся фигурантами санкционных списков ЕС.

Всё это выходит за рамки даже абсолютно нелегитимных требований антироссийских санкционных «пакетов» Евросоюза. И говорит только о повсеместно насаждаемой русофобии.

Посольство России в Берлине потребовало от властей Германии официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их имущества и возмещения материального и морального ущерба.

Вне зависимости от того, сделано это властями ФРГ умышленно или по причине элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, эти действия не останутся без нашей должной реакции, отметила Мария Захарова.

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Источник: МИД РФ

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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