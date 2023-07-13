Средняя цена нового автомобиля перевалила за 2,5 млн рублей
В 1-м полугодии 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,68 млн рублей, сообщило агентство «Автостат».
Данный показатель постоянно растет, но в этом году рост чуть замедлился. Например, в 2021-м средневзвешенная цена за тот же период увеличилась на 18%, а в 2022 году – на 20%. При этом в 2020-м она выросла только на 7%.
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Согласно Росстату, среднемесячная зарплата в России в апреле составила 71 204 рубля.
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Источник: «Автостат»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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