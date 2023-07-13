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Renault Arkana обновили – фото кроссовера

Модель получила обновленный логотип: черный, матовый или с темным хромом, в зависимости от комплектации.

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Renault Arkana был одним из первых массовых купе-кроссоверов, появившихся в Европе. Его выпускают с октября 2020 года, и пришло время обновления.

Комплектаций стало всего три: Evolution, Techno и Esprit Alpine. Последняя заменила версию RS Line. У нее очень интересные двухцветные 9-дюймовые колесные диски, а также логотип Alpine на передних крыльях.

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Под капотом нет никаких изменений – те же бензиновые двигатели мощностью от 140 и 160 лошадиных сил на базе четырехцилиндрового 1,33-литрового агрегата с турбонаддувом.

Также есть гибридная установка E-Tech мощностью 145 л.с., сделанная на базе 94-сильного четырехцилиндрового 1,6-литрового бензинового двигателя.

Arkana E-Tech является самой медленной версией – ей требуется 10,8 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч (у 140-сильной Арканы на это уходит 9,8 с, а у 160-сильной – 9,1 с). Он также самый тяжелый — 1435 кг.

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Еще одним недостатком E-Tech является маленький багажник – не 513, а 480 литров.

Renault заявляет, что начнет принимать заказы на обновленный кроссовер Arkana в Европе уже этим летом.

Фото: Renault

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций

Недостатки:

Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте

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