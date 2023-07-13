Renault Arkana обновили – фото кроссовера

Модель получила обновленный логотип: черный, матовый или с темным хромом, в зависимости от комплектации.

Renault Arkana был одним из первых массовых купе-кроссоверов, появившихся в Европе. Его выпускают с октября 2020 года, и пришло время обновления.

Комплектаций стало всего три: Evolution, Techno и Esprit Alpine. Последняя заменила версию RS Line. У нее очень интересные двухцветные 9-дюймовые колесные диски, а также логотип Alpine на передних крыльях.

Под капотом нет никаких изменений – те же бензиновые двигатели мощностью от 140 и 160 лошадиных сил на базе четырехцилиндрового 1,33-литрового агрегата с турбонаддувом.

Также есть гибридная установка E-Tech мощностью 145 л.с., сделанная на базе 94-сильного четырехцилиндрового 1,6-литрового бензинового двигателя.

Arkana E-Tech является самой медленной версией – ей требуется 10,8 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч (у 140-сильной Арканы на это уходит 9,8 с, а у 160-сильной – 9,1 с). Он также самый тяжелый — 1435 кг.

Еще одним недостатком E-Tech является маленький багажник – не 513, а 480 литров.

Renault заявляет, что начнет принимать заказы на обновленный кроссовер Arkana в Европе уже этим летом.

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Фото: Renault