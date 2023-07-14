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АВТОВАЗ отдал КАМАЗу акции основного поставщика компонентов. И что теперь?

Сделка не повлияет на взаимоотношения с поставщиком комплектующих, утверждает топ-менеджер российского автогиганта.

Поставщик АВТОВАЗа заявил, что нужно поднимать цены на автомобили

АВТОВАЗ выйдет из капитала группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), крупнейшего в России производителя оригинальных запчастей и компонентов для автомобильной промышленности. Это подтвердил вице-президент российского предприятия по закупкам Михаил Соснин. Сделка носит безденежный характер.

Компания «Объединенные автомобильные технологии» учреждена в 2008 году по инициативе госкорпорации «Ростех» для объединения российских поставщиков компонентов. В ОАТ входит десять предприятий в пяти регионах – Самарской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях. На 2022 год крупнейшими акционерами ОАТ были КАМАЗ (45%) и связанная с ним компания «СпецАвтоКам» (15%), еще 40% было у АВТОВАЗа.

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Заказчиками продукции группы были АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Группа ГАЗ» и УАЗ (входит в Sollers). Более 90% всей ее продукции поставляется для автомобилей марки Lada.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– В системе поставок комплектующих на конвейеры это не изменит ровным счетом ничего – по крайней мере, в среднесрочной перспективе. АОТ – крупнейший поставщик АВТОВАЗа, он дает АВТОВАЗу около 40% внешних комплектующих.

АВТОВАЗу больше негде купить эти компоненты по таким ценам – по крайней мере, сейчас. А группе ОАТ некому их больше продавать – она поставляет АВТОВАЗу, если смотреть разные годы, от 70% до 90% своей продукции. Это взаимозависимые партнеры.

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Источник: РБК, Телеграм/Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»

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