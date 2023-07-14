BMW осталась в России, но займется другой деятельностью

Для этого были внесены изменения в учредительные документы российского дистрибьютора немецкой компании.

Автомобильный концерн BMW продолжит работу в России. Это не означает, что компания возобновит поставки автомобилей в страну. На законных основаниях BMW займется работой со складскими запасами комплектующих.

Для этого ООО «БМВ Русланд Трейдинг» (российский дистрибьютор автокомпании BMW) в начале июля этого года зарегистрировал в ФНС изменения в учредительных документах — в реестре основных видов работы юридического лица появился код ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) «Деятельность по складированию и хранению».

Теперь у налоговых органов не должно возникнуть вопросов к BMW по поводу массовых отгрузок автозапчастей со склада.

Ранее сообщалось, что российский офис BMW смог частично восстановить поставку номенклатуры фирменных автокомпонентов для поддержки сервисного и гарантийного обслуживании дилерами российских клиентов.

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Источник: No Limits

Фото: Unsplash