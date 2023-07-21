Так ли проработан закон о штрафах за шум?

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для владельцев автомобилей и мотоциклов за чрезмерный шум.

Сейчас лишний шум тоже наказуем, но гораздо более мягко – от предупреждения до 500 рублей штрафа. Предлагается пересмотреть вилку и наказывать граждан на сумму от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от мощности мотора.

Но как будет фиксироваться нарушение? С помощью специальной камеры-шумомера. Прототипы таких устройств уже разработаны и ранее тестировались в Москве на Чистых Прудах. Однако в принимаемом законе очень много пробелов.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Уже придумали какие-то шумомеры с тремя направленными микрофонами, которые могут выявлять нарушителей прямо в дорожном потоке. То есть они будут одновременно и номерные знаки считывать. И полетело «шумное» письмо счастья о наложении штрафа. Правда, никто этих шумомеров не видел.

А штрафная вилка от 5000 до 30 000 рублей нужна для того, чтобы была возможность варьировать размер санкций по мощности мотора. Если громко «стреляет» ржавая «девятка» – это подешевле, пацанам нужно оставить на мороженое. А если так же мешает спать Мерседес – это подороже.

А если шумную машину остановит инспектор (видимо, на слух? Или на шумомер?). он сможет эвакуировать автомобиль на штрафстоянку.

Сложно сказать точнее и ярче, чем это сделал депутат от КПРФ Александр Куринный:

– Проблема актуальная. Но мы, по сути, принимаем виртуальный закон. Что будем мерить? Не знаем. Чем будем мерить? Не знаем. Приборов не существует. Может быть, московским властям для начала на стройках установить шумомеры, испытать их там?

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Источник: Телеграм канал Максима Кадакова

Фото: depositphotos.com