Peugeot 405 вернулся в Россию в новом обличье

В Россию привезли IKCO Soren+ – очередную вариацию Peugeot 405 по цене базовой Весты.

Один из дилеров привез в Россию иранский седан IKCO Soren+, базирующийся на платформе Peugeot 405, конструкции которого больше 30 лет.

В России уже продавалась вариация данного автомобиля под названием Iran Khodro Samand.

Что касается технической части, здесь установлен атмосферный 1,6-литровый двигатель Peugeot TU5JP4 мощностью 110 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой. То есть, IKCO Soren+ чуть мощнее Весты с 1,6-литровым 16-клапанным мотором.

В предлагаемой комплектации есть ABS, задние датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль, центральный замок, климат-контроль.

Также присутствует обогрев передних сидений и зеркал заднего вида, что является прерогативой экспортной комплектации, так как в Иране в данных опциях нет надобности.

Дилер просит за IKCO Soren+ 1,35 млн рублей.

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Источник: Autonews

Фото: Avito