Каждый пятый автовладелец в России ездит на своей машине до последнего: исследование

Самые бережливые живут в Центральном федеральном округе и Сибири.

Эксперты банка ВТБ и компании «Открытие Авто» выяснили, как часто россияне меняют машины и на что их покупают. Оказалось, что 19% россиян будут ездить на своем автомобиле до тех пор, пока он полностью не выработает свой ресурс. Больше всего таких автовладельцев в Центральном и Сибирском федеральных округах.

В то же время каждый четвертый автовладелец в России меняет машину раз в четыре-пять лет. Чаще всего обновляют свой автопарк проживающие на Северном Кавказе (35%) и в Южном федеральном округе (34%).

Примерно 1% жителей России приобретает новый автомобиль каждый год, а каждый десятый опрошенный – раз в 2-3 года.

В ходе исследования также выяснилось, что большинство (57%) покупали первое авто на заработанные или накопленные средства, 21% брали кредит, 10% получили машину в подарок, а 5% – в качестве наследства от родственника. При этом о покупке первого автомобиля в возрасте 18-25 лет заявили 40% респондентов, еще 25% стали автомобилистами в период между 26 и 30 годами.

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Источник: Открытие Авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC