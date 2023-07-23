Российские дроны научатся затаиваться

В России придумали гибернатор для беспилотников. В ожидании цели дрон может затаиться на крыше здания и провести в таком состоянии несколько недель.

Гибернация — это режим глубокого сна, в котором дрон может находиться до нескольких недель. Такой функцией оснащены FPV-дроны «Джокер». Она позволяет сократить до минимума время подготовки дрона к атаке.

«В ЦКБР был разработан и реализован инструмент гибернации FPV-дронов линейки "Джокер" и его топовой модели — "Ультиматум". Дрон с гибернатором может занять позицию для атаки и буквально уйти в спячку на несколько недель. В эфире спящий дрон никак себя не проявляет. Как правило, выбираются господствующие высоты, крыши зданий или других высоких сооружений. Когда придёт время, ему не надо преодолевать расстояние для цели. Дрон уже на месте и всё, что ему нужно, — это включиться и атаковать», — заявил Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Разработчики уверяют, что гибернация позволяет сократить до минимума время подготовки дрона к атаке.

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Источник: IXBT

Фото: ЦКБР