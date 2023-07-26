В Якутии мужчина приплыл на пляж в самодельном автомобиле-амфибии (видео)

Процесс наслаждения коротким летом был разбавлен для собравшихся на берегу реки Лены северян весьма неожиданным зрелищем…

В соцсетях вирусится двухминутное видео, на котором запечатлено прибытие на один из пляжей в Якутии диковинного аппарата. Разместивший видео Телеграм-канал сообщил, что этот автомобиль-амфибию мужчина собрал самостоятельно.

Подробностей по конструкции минимум: говорится лишь, что в качестве движителя машина может использовать как колеса, так и воздушный винт. Благодаря этому становится возможным перемещение и по воде, и по суше.

На видео показано, как машина с водителем на борту прибывает на пляж под бодрый звук пропеллера. Затем отвечающий за его вращение мотор глушится, а автомобильный двигатель, напротив, запускается.

Можно предположить, автомобиль, по сути представляющий собой багги-самоделку с «авиационным» дополнением, оснащен полным приводом. Впрочем, полной уверенности в этом нет – отчетливо различимо лишь вращение передних колес. Как бы там ни было, а выбраться на глинистый берег у «кулибина» не получилось. Но настроение отдыхающим он точно поднял.

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Источник: ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ

Фото: скриншот видео Youtube