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В Японии представили новую королеву гонок

Эта японская традиция, назначать королев гонок, появилась в середине прошлого века.

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В Японии профессия грид-герл – официальная и долгосрочная, а не однодневная (только на время гонки). К тому же она носит красивое название «королева гонок»

В этом году королевой 8-часовой гонки Suzuka Endurance Race, которая пройдет с 5 по 6 августа, стала Ю Ямамото из команды Yoshimura SERT Motul.

Команда Yoshimura SERT Motul примет участие в 44-м чемпионате мира по гонкам на выносливость 2023 года «Coca-Cola» Suzuka 8 Hours Endurance Road Race.

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Грид-герл этой команды, Ю Ямамото, – профессиональная фотомодель и актриса. Теперь она впервые стала королевой гонки.

Как призналась девушка, она «очень взволнована своей первой работой в качестве королевы гонок». Она увлекается мангой и фильмами жанра боевик.

Первые фото спортивного Geely Boyue COOL

Особенно Ю любит «Мстителей» и обязательно смотрит по одной серии Marvel в день, а ее любимый герой – Тор.

У Ю нет водительских прав, но она очень любит автомобили и любит водить машину, развлекаясь этим на закрытых автодромах.

Фото: Bestcarweb.jp

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За РулемКирилл Панов
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