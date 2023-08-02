Баскетболист Никита Шабалкин подрался на автомойке

36-летнего чемпиона Европы по баскетболу доставили в больницу с травмой головы

31 июля подмосковная автомойка стала местом разборок баскетболиста Никиты Шабалкина с хозяином самой автомойки. Что не поделили 37-летний предприниматель Спартак Бабаян и 36-летний обладатель Кубка России и титула чемпиона Европы, остается неясным. Но, по данным источника, мужчины были знакомы.

Из микрорайона «Золотые купола» в деревне Голиково, где произошел инцидент, бывший игрок «Химок», ЦСКА и «Локомотива-Кубани» позвонил своей подруге. Он объяснил, что его избили, он сидит на лавочке и истекает кровью, и попросил его забрать.

Баскетболиста с травмой головы доставили в больницу на автомобиле скорой помощи. Известно, что после драки Бабаян написал заявление в полицию на Шабалкина. Следователям предстоит разобраться, кто виновен в произошедшем конфликте.

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Источник: Baza

Фото: скриншот видео Mash, ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев