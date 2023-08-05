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На аукционе продают редкий фургон Alfa Romeo

На аукционе Gooding продается редкий фургон Alfa Romeo F12 Furgone, обслуживавший спортивную команду

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Фургон Alfa Romeo F12 Furgone был спроектирован в 1973 году и первоначально входил в автопарк команды Moto Villa. Несмотря на свою редкость и историческую ценность, он оставался невостребованным вплоть до 2016 года.

После реставрации известным коллекционером Alfa Romeo фургон получил новое оформление кузова с фирменной ливреей Autodelta – гоночного подразделения самой компании Alfa Romeo.

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Что касается характеристик, фургон оснащен 1,3-литровым двигателем мощностью 52 л. с., работающим в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Этот уникальный автомобиль планируют подать за впечатляющую сумму в 130 тысяч долларов.

Источник: Goodingco

Фото: Goodingco, Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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