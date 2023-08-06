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На российский рынок вернулся хорошо знакомый минивэн

В России появились Ford Transit 2023 года, причем не обычный фургон, а пассажирская версия Custom с богатым оснащением

Ford Transit получил кросс-версию с полным приводом

От дилеров из разных городов поступают данные о наличии минивэнов Ford Transit образца 2023 года в комплектации Custom с улучшенным оснащением и мощными моторами.=

Просят за такой минивэн от 5 до 6,5 млн рублей и это очень привлекательное предложение на фоне аналогичных китайских авто, которые стоят дороже, а по габаритам зачастую меньше.

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Что касается комплектаций, известно о трех предлагаемых вариантах. Самый доступный вариант предлагается в Приморском крае. Он оснащён 2-литровым дизельным мотором мощностью 170 л.с., «автоматом» и полным приводом. Аналогичный Transit Custom, но с передним приводом стоит 6,5 млн рублей, однако имеет более богатое оснащение.

За 6,3 млн рублей предлагается Transit Custom 2023 Extreme Edition с 220-сильным мотором, передним приводом, «автоматом», «спортивным» обвесом и сиденьями, обтянутыми кожей коричневого цвета.

Источник: Газета.ru

Фото: shqunmu.com

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Ford Transit (202)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Ford Transit  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Внешний вид. Комфорт

Недостатки:

Надежность. Качество ЛКП

Комментарий:

Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.

+2