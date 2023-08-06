На российский рынок вернулся хорошо знакомый минивэн

В России появились Ford Transit 2023 года, причем не обычный фургон, а пассажирская версия Custom с богатым оснащением

От дилеров из разных городов поступают данные о наличии минивэнов Ford Transit образца 2023 года в комплектации Custom с улучшенным оснащением и мощными моторами.=

Просят за такой минивэн от 5 до 6,5 млн рублей и это очень привлекательное предложение на фоне аналогичных китайских авто, которые стоят дороже, а по габаритам зачастую меньше.

Что касается комплектаций, известно о трех предлагаемых вариантах. Самый доступный вариант предлагается в Приморском крае. Он оснащён 2-литровым дизельным мотором мощностью 170 л.с., «автоматом» и полным приводом. Аналогичный Transit Custom, но с передним приводом стоит 6,5 млн рублей, однако имеет более богатое оснащение.

За 6,3 млн рублей предлагается Transit Custom 2023 Extreme Edition с 220-сильным мотором, передним приводом, «автоматом», «спортивным» обвесом и сиденьями, обтянутыми кожей коричневого цвета.

Источник: Газета.ru

Фото: shqunmu.com