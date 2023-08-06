На российский рынок вернулся хорошо знакомый минивэн
От дилеров из разных городов поступают данные о наличии минивэнов Ford Transit образца 2023 года в комплектации Custom с улучшенным оснащением и мощными моторами.=
Просят за такой минивэн от 5 до 6,5 млн рублей и это очень привлекательное предложение на фоне аналогичных китайских авто, которые стоят дороже, а по габаритам зачастую меньше.
Что касается комплектаций, известно о трех предлагаемых вариантах. Самый доступный вариант предлагается в Приморском крае. Он оснащён 2-литровым дизельным мотором мощностью 170 л.с., «автоматом» и полным приводом. Аналогичный Transit Custom, но с передним приводом стоит 6,5 млн рублей, однако имеет более богатое оснащение.
За 6,3 млн рублей предлагается Transit Custom 2023 Extreme Edition с 220-сильным мотором, передним приводом, «автоматом», «спортивным» обвесом и сиденьями, обтянутыми кожей коричневого цвета.
Источник: Газета.ru
Фото: shqunmu.com
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Ford Transit (202)
Внешний вид. Комфорт
Надежность. Качество ЛКП
Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.