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Названы регионы России, где почти не покупают китайские машины

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Если вы живете в Центральной части России, в одной из двух столиц, а также во многих других регионах страны, вы не можете не чувствовать экспансии китайских автопроизводителей. Однако страна большая, и охотно покупать автомобили из Китая готовы далеко не везде.

Так, опубликованная статистика показывает, что в Чеченской республике в первом полугодии 2023 года китайские бренды заняли лишь чуть более 10% всего объема рынка. В Северной Осетии, Ингушетии и Камчатском крае показатель и того скромнее. А в Магаданской области китайцы заняли всего 2,5% рынка.

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На другом полюсе – Санкт-Петербург, где почти две трети проданных в 2023 году новых легковушек – китайские. Ненамного отстали в пристрастии к китайскому автопрому жители Москвы и Московской области, а также Иркутской и Калининградской областей.

Источник: НАПИ

Фото: Unsplash, НАПИ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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