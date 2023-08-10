Банки снизили ставки по автокредитам
В России с каждым месяцем фиксируется увеличение сделок по покупке автомобилей, причем как новых, так и подержанных. На этом фоне российские банки снижают ставки по автокредитам, свидетельствуют данные Центробанка.
Снижение процентных ставок касается, в первую очередь, займов сроком более трех лет. Если в июне прошлого года среднее значение ставки по автокредиту было 15%, то сейчас оно впервые с декабря 2021 года опустилось до 13,91%.
Эксперты отмечают, что банкам даже по сниженным ставкам выгодно автокредитование, так как суммы займов постоянно увеличиваются на фоне роста цен на автомобили. К тому же этот вид займа обеспечивается самим приобретаемым в кредит транспортным средством.
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Источник: КоммерсантЪ
Фото: depositphotos.com
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