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Банки снизили ставки по автокредитам

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В России с каждым месяцем фиксируется увеличение сделок по покупке автомобилей, причем как новых, так и подержанных. На этом фоне российские банки снижают ставки по автокредитам, свидетельствуют данные Центробанка.

Снижение процентных ставок касается, в первую очередь, займов сроком более трех лет. Если в июне прошлого года среднее значение ставки по автокредиту было 15%, то сейчас оно впервые с декабря 2021 года опустилось до 13,91%.

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Эксперты отмечают, что банкам даже по сниженным ставкам выгодно автокредитование, так как суммы займов постоянно увеличиваются на фоне роста цен на автомобили. К тому же этот вид займа обеспечивается самим приобретаемым в кредит транспортным средством.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: depositphotos.com

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