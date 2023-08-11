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Российские активы Magna проданы малоизвестному покупателю

Производитель автокомпонентов Magna больше не контролирует свои российские заводы

Канадский производитель автокомпонентов Magna International продал свои дочерние компании в России. Часть из них точно перешла к неизвестной на рынке компании «Е-мобиль». В ее собственности теперь «Магна Ситинг Рус», «Питерформ», «Магна Санкт-Петербург» и «Магна Ситинг Нижний Новгород». Стоимость сделки составила 15 млн долларов.

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На производственных площадках дочерних компаний в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калуге и Набережных Челнах выпускались пластиковые, металлические детали и сиденья для поставки российским автопроизводителям. С весны прошлого года предприятия находились в простое.

На сегодняшний день под контролем Magna осталась одна дочерняя компания в России – «Магна Аутомотив Рус», которая производила детали из пластика.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: depositphotos.com

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За РулемПономарева Дарина
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