Новую многоразовую российскую ракету-носитель покажут публике

На военно-техническом форуме будет представлен макет многоразовой ракеты «Корона»

Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева представит макет своей новой перспективной ракеты-носителя «Корона» на форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

«Корона» представляет собой одноступенчатую многоразовую ракету-носитель, которая может использоваться для доставки грузов на орбиту. Но главной ее особенностью является возможность спуска объектов обратно на Землю. Также она может использоваться в качестве транспорта при суборбитальных полетах. Также «Корона» сможет производить дозаправку и ремонт объектов на орбите.

Заявленный ресурс ракеты составляет 100 запусков, такой показатель должен заметно снизить стоимость пуска. Аппарат имеет собственную массу 310 тонн и высоту 42 метра. При таких данных ракета способна выводить на орбиту 5,5 тонн полезной нагрузки и почти столько же возвращать назад.

Источник, фото: Роскосмос