Этот городской автомобиль обойдется в 18 тыс. долларов

Chery начала предпродажу своего нового компактного кроссовера Tansuo 06 в Китае

Варианты модели с передним приводом стартуют от 129 900 юаней (18 000 долларов), полноприводные версии – от 145 900 юаней (20 200 долларов).

Бензиновая версия выйдет на рынок 20 августа, версия с подключаемым гибридом также планируется в будущем.

Позиционируемый как легкий внедорожник, Chery Tansuo 06 имеет несколько характерных особенностей, таких как затемненные оконные рамы, колесные арки и красные суппорты, подчеркивающие динамику автомобиля.

На большой прямоугольной решетке радиатора расположен огромный логотип Chery на английском языке. Задняя часть автомобиля квадратная, с широким бампером, задними фонарями сквозного типа и двумя фальшивыми выхлопными патрубками.

Габариты Chery Tansuo 06: 4538х1898х1680 мм, а колесная база составляет 2672 мм. Клиренс – 200 мм. Его угол въезда составляет 21 градус, а угол съезда — 29 градусов, что позволяет ему справляться с легким бездорожьем.

В автомобиле установлен двигатель 1,6T, мощностью 145 кВт, агрегатированный 7-ступенчатой коробкой передач DCT. Предусмотрены заднеприводная и полноприводная версии.

Для полноприводной предусмотрены несколько режимов вождения, таких как снег, грязь и песок. В будущем для Chery Tansuo 06 предложат и подключаемую гибридную силовую установку.

В салоне – вертикальный 13,2-дюймовый экран приборной панели, проекционный дисплей и модное рулевое колесо с плоским дном.

Доступна усовершенствованная система помощи водителю уровня 2.5 с 23 функциями.

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Источник, фото: Carnewschina