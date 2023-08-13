Новый китайский седан в России почти втрое дороже, чем в Китае
Седан Changan Lamore в России оценили почти в 3 млн рублей
Речь идет об автомобилях, ввезенных по схеме параллельного импорта, официальные продажи еще не начались, несмотря на обещания компании. Вполне вероятно, что официальные автомобили будут еще дороже.
Первые Changan Lamore появились на российском рынке в июле по цене 2,35 млн рублей, однако на данный момент самый дешевый экземпляр можно купить за 2,6 млн рублей, он продается в Москве. В других городах цена автомобиля достигает 2,98 млн рублей.
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Если сравнивать Lamore с «домашней» версией Changan Yida, можно расстроиться: Changan Yida Enjoy Edition в Китае стоит всего 10,8 тыс. долларов (чуть более миллиона рублей). Уровень переплаты в России баснословный.
Источник: Avito.ru
Фото: Changan
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