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Ждать ли роста цен на авто в связи со скачком ключевой ставки ЦБ?

Банк России повысил ключевую ставку до 12%, что отразится и на ценах авто

После повышения Банком России ключевой ставки до 12% годовых курс рубля в ходе торгов на Московской бирже возобновил снижение к доллару, евро и юаню.

Дилеры высказывают опасение, что цены на автомобили в ближайшее время тоже изменятся – в сторону повышения. И это при том, что в начале августа уже произошло очередное подорожание авто.

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У бывших владельцев Lada, Hyundai и Volkswagen есть общее

Падение курса рубля скажется на стоимости всех автомобилей ближе к осени, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Особенно быстро изменятся прайсы на авто, ввозимые по параллельному импорту, так как в их цену закладываются расходы на утильсбор и логистику. Если рубль укрепится, снижения цен все равно не произойдет, слишком уж он волатилен, полагает специалист.

В ГК «Автодом» отметили, что складских остатков автомобилей хватит примерно до осени, а со следующих поставок цены подрастут процентов на 15-20%.

Источник: «Российская газета»

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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