Стали известны планы КАМАЗа на конец лета

Пресс-служба КАМАЗа: в августе завод выпустит свыше трех тысяч грузовиков

После выхода КАМАЗа из корпоративного отпуска пресс-служба автогиганта опубликовала планы на остаток лета. Сообщается, что в оставшиеся рабочие дни августа завод выпустит более 3 тысяч грузовиков.

Не уточняется, что именно это будут за грузовики, но какую-то часть этого плана наверняка составят тягачи КАМАЗ-54901 поколения К5 на новой компонентной базе (по большей части – китайской), а также машины поколения К4 (их снятие с производства пока отложили) и поколение К3, ставшее основой модельного ряда в момент разлада с прежними западными партнерами.

Вполне вероятно, в конце лета или начале осени на конвейере появятся первые экземпляры тяжелых самосвалов КАМАЗ-6595 и тягачей с дополнительной подъемной осью КАМАЗ-65951, также входящих в новое семейство К5.

А вообще в 2023 году планы у КАМАЗа серьезные: увеличение доли полноприводных машин в программе производства, повышение темпа работы конвейера и выход на уровень свыше 50 тысяч произведенных машин в год.

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Фото: КАМАЗ