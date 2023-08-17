Новый Nissan Qashqai едет в Россию из Китая

Ниссан Кашкай нового поколения поступил в продажу в Китае

Внешне новое поколение кроссовера для Китая мало чем отличается от версий для Европы или Северной Америки. Это та же и такая же увеличенная решетка радиатора с хромом, соединенные с ней фары, узкие задние фонари и массивный бампер под дверью багажника.

В салоне тоже отличий нет. Виден 12,3-дюймовый экран мультимедии, которая получила 6-ядерный процессор, 10,8-дюймовая панель приборов с 3D-графикой. Вместимость багажника та же – 456 литров, плюс еще 21 место для хранения мелочей в салоне. И, конечно же, есть 15-ваттная беспроводная зарядка для смартфонов.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4440, 1840 и 1627 мм, а колесная база достигает 2665 мм – на 19 мм больше, чем у предыдущего поколения кроссовера.

Китайский Кашкай (который, кстати, и производится в Китае) оснащается легкой гибридной системой 1.3T, максимальная мощность которой составляет 158 л.с. В паре с ней устанавливается привычный вариатор.

Позже появятся версии нового Nissan Qashqai и с другими двигателями.

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Фото: Autohome.com.cn