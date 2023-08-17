Новый Nissan Qashqai едет в Россию из Китая
Внешне новое поколение кроссовера для Китая мало чем отличается от версий для Европы или Северной Америки. Это та же и такая же увеличенная решетка радиатора с хромом, соединенные с ней фары, узкие задние фонари и массивный бампер под дверью багажника.
В салоне тоже отличий нет. Виден 12,3-дюймовый экран мультимедии, которая получила 6-ядерный процессор, 10,8-дюймовая панель приборов с 3D-графикой. Вместимость багажника та же – 456 литров, плюс еще 21 место для хранения мелочей в салоне. И, конечно же, есть 15-ваттная беспроводная зарядка для смартфонов.
Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4440, 1840 и 1627 мм, а колесная база достигает 2665 мм – на 19 мм больше, чем у предыдущего поколения кроссовера.
Китайский Кашкай (который, кстати, и производится в Китае) оснащается легкой гибридной системой 1.3T, максимальная мощность которой составляет 158 л.с. В паре с ней устанавливается привычный вариатор.
Позже появятся версии нового Nissan Qashqai и с другими двигателями.
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Фото: Autohome.com.cn
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.