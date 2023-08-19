В Россию привезли премиальную версию популярного хэтчбека

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Автомобиль Acura Integra – версию Honda Civic – в Россию поставляют из США по схеме параллельного импорта. Стоит отметить, что на американском рынке эта модель тоже достаточно свежая, она вышла в июне 2022 года как модель 2023 года.

В природе существуют две версии Integra: Type S с 2-литровым турбомотором мощностью 324 л. с. и обычная с 1,5-литровым турбомотором мощностью 203 л. с. В России предлагается обычная версия автомобиля с вариатором и передним приводом.

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Оснащение очень богатое, как и подобает автомобилю подобного класса. Климат-контроль, круиз-контроль, проекция на лобовое стекло, кресла с электрорегулировкой, обогревом и вентиляцией и многое другое, включая обилие систем помощи водителю.

В России цены варьируются от 4,7 до 6,4 млн рублей.

Источник: Газета.ru

Фото: Acura

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За РулемЛежнин Роман
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