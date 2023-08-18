Сдаст ли ИИ экзамен по вождению? Спойлер – нет

Оказалось, искусственный интеллект пока не может решать задачи на абстракцию и логику

Mercedes-Benz хочет протестировать искусственный интеллект (ИИ) в производстве автомобилей. Bosch подчеркивает, что сегодняшний автомобиль — настоящий «ботаник», потому что ИИ обучается в три раза быстрее, чем человек за рулем.

Автономное вождение немыслимо без ИИ, но нужно ли нам привыкать к штурману, который все знает и все может сделать лучше нас?

Профессор Саймон Бертон из Мюнхена задается вопросом: «Достаточно ли безопасен ИИ для использования в критической с точки зрения безопасности области, такой как дорожное движение?»

Оказывается, основанные на ИИ LLM (большие языковые модели) терпят неудачу в сравнительно простых задачах стандартизированных тестов интеллекта. Они без особых усилий сдают вступительные экзамены в вузы и в рекордно короткие сроки осваивают сложные требования по многим направлениям, но регулярно ошибаются в простых заданиях на абстракцию и визуальную логику.

А ведь важной способностью человеческого мозга является именно умение абстрагироваться и переносить опыт на новые ситуации.

Вывод

ИИ может многое нам рассказать, но процессы в трафике все равно для него пока слишком сложные. В ближайшие несколько лет водители, вероятно, будут больше применять ИИ в области комфорта и информационно-развлекательных и вспомогательных системах.

Что касается пути к полностью автоматизированному вождению, он окажется длиннее, чем считали ответственные лица в Сан-Франциско, которые недавно разрешили использование автономных такси. В результате теперь приходится бороться с пробками в городе.

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Источник, фото: auto-medienportal.net