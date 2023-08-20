Пожарные спасли собаку, которую сбила машина

На Сахалине пожарные спасли сбитую на дороге собаку – они услышали визг тормозов

МЧС России по Сахалинской области рассказало о примечательном эпизоде из жизни одной пожарной части. В минувшее воскресенье сотрудники, готовясь к новому рабочему дню, услышали с улицы визг тормозов – и поспешили выяснить, в чем дело. Прямо напротив пожарной части они заметили сбитую собаку, которую водитель оставил без помощи.

Огнеборцы аккуратно убрали собаку с дороги, положили в тень, напоили, оказали первую помощь. А затем отвезли пострадавшего зверя в ветеринарную клинику.

Полноценный осмотр, рентген и УЗИ дали тяжелый диагноз: перелом костей таза слева и ушиб внутренних органов. Но срочная операция прошла успешно – жизнь была спасена.

Собаку передали на лечение и восстановление сил в центр помощи животным «Доброе сердце». Там будут проведены все необходимые медицинские процедуры и налажен постоянный контроль за состоянием четвероного. Пожарные надеются, что пес вернется к нормальной жизни и найдет любящую семью.

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Источник, фото : МЧС России по Сахалинской области