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Ситуация с запчастями для иномарок улучшилась

Дилеры: в России стало легче достать запчасти

Ситуация с запчастями в России в целом улучшилась, но все еще есть проблемы с поставкой сложных узлов, которые могут занимать от 60 дней до полугода, рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» Владимир Желобов.

Цены на запчасти зависят от курса валют и с 2022 года выросли в два раза. Пока никаких предпосылок к их снижению нет.

В целом дилеры отмечают, что основные детали для обслуживания и ремонта есть в наличии у дилеров. Если каких-то деталей не хватает, ждать придется не больше нескольких дней, отмечают дилеры.

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Это говорит о том, что в целом каналы поставок по схеме серого или параллельного импорта налажены и работают исправно. Многие запчасти поставляют в Россию через третьи страны.

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Источник: Прайм

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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