Ситуация с запчастями для иномарок улучшилась
Ситуация с запчастями в России в целом улучшилась, но все еще есть проблемы с поставкой сложных узлов, которые могут занимать от 60 дней до полугода, рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» Владимир Желобов.
Цены на запчасти зависят от курса валют и с 2022 года выросли в два раза. Пока никаких предпосылок к их снижению нет.
В целом дилеры отмечают, что основные детали для обслуживания и ремонта есть в наличии у дилеров. Если каких-то деталей не хватает, ждать придется не больше нескольких дней, отмечают дилеры.
Это говорит о том, что в целом каналы поставок по схеме серого или параллельного импорта налажены и работают исправно. Многие запчасти поставляют в Россию через третьи страны.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Прайм
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен