Lada Niva с двигателем 90 л. с. вышла на испытания

АВТОВАЗ начал тестировать внедорожники Lada Niva Legend с мотором 11182 мощностью 90 л. с.

О том, что начались испытания автомобилей Lada Niva Legend с двигателем 11182 мощностью 90 л. с., сообщил паблик Avtograd News ВКонтакте.

Две такие машины тестируют на заводском полигоне близ села Сосновка. Внешне они ничем не отличаются от серийных, с мотором 1.7, мощностью 83 л.с.

«Все изменения в моторном отсеке в плане кронштейнов для крепежа агрегата выполнялись в ручном режиме в комплексе сварки. Начало положено, проект движется», – сообщает паблик.

Когда Lada Niva с новым мотором официально встанет на конвейер, на АВТОВАЗе комментировать не стали.

Мощность восьмиклапанного мотора 1.6 л после модернизации в 2021 году увеличилась до 90 л.с. (предшественник 11186 развивал 87 л.с.), а крутящий момент – до 143 Нм (+3 Hм). Сейчас этот мотор устанавливают на модели Granta, Vesta и Largus.

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Источник: Avtograd News ВКонтакте

Фото: АВТОВАЗ