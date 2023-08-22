Lada Niva с двигателем 90 л. с. вышла на испытания
О том, что начались испытания автомобилей Lada Niva Legend с двигателем 11182 мощностью 90 л. с., сообщил паблик Avtograd News ВКонтакте.
Две такие машины тестируют на заводском полигоне близ села Сосновка. Внешне они ничем не отличаются от серийных, с мотором 1.7, мощностью 83 л.с.
«Все изменения в моторном отсеке в плане кронштейнов для крепежа агрегата выполнялись в ручном режиме в комплексе сварки. Начало положено, проект движется», – сообщает паблик.
Когда Lada Niva с новым мотором официально встанет на конвейер, на АВТОВАЗе комментировать не стали.
Мощность восьмиклапанного мотора 1.6 л после модернизации в 2021 году увеличилась до 90 л.с. (предшественник 11186 развивал 87 л.с.), а крутящий момент – до 143 Нм (+3 Hм). Сейчас этот мотор устанавливают на модели Granta, Vesta и Largus.
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Источник: Avtograd News ВКонтакте
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!