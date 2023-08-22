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Lada Niva с двигателем 90 л. с. вышла на испытания

АВТОВАЗ начал тестировать внедорожники Lada Niva Legend с мотором 11182 мощностью 90 л. с.

О том, что начались испытания автомобилей Lada Niva Legend с двигателем 11182 мощностью 90 л. с., сообщил паблик Avtograd News ВКонтакте.

Две такие машины тестируют на заводском полигоне близ села Сосновка. Внешне они ничем не отличаются от серийных, с мотором 1.7, мощностью 83 л.с.

«Все изменения в моторном отсеке в плане кронштейнов для крепежа агрегата выполнялись в ручном режиме в комплексе сварки. Начало положено, проект движется», – сообщает паблик.
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Когда Lada Niva с новым мотором официально встанет на конвейер, на АВТОВАЗе комментировать не стали.

Мощность восьмиклапанного мотора 1.6 л после модернизации в 2021 году увеличилась до 90 л.с. (предшественник 11186 развивал 87 л.с.), а крутящий момент – до 143 Нм (+3 Hм). Сейчас этот мотор устанавливают на модели Granta, Vesta и Largus.

Источник: Avtograd News ВКонтакте

Фото: АВТОВАЗ

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+15