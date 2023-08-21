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Соллерс: ЗМЗ будет производить 6-ступенчатую...

Внедорожники УАЗ получат новую 6-ступенчатую коробку передач

Соллерс: ЗМЗ будет производить 6-ступенчатую МКП для внедорожников УАЗ

Группа Sollers объявила о старте проекта по сборке 6-ступенчатых механических коробок передач. Сообщается, что проект реализуется на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ), входящего в структуру Соллерса.

«На предприятии будет осуществляться сборка и тестирование МКПП, также планируется локализовать технологические операции по литью и механической обработке картеров, в дальнейшем рассматривается локализация всех основных деталей. Общий объем производства по проекту составит 7 тысяч штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тысяч штук в год», – говорится в сообщении компании.

Серийное производство коробок на ЗМЗ планируют запустить во втором квартале 2024 года. Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей, а по итогам реализации проекта появится около 100 рабочих мест.

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Новую МКП получат коммерческие Соллерс Арго и Атлант, а также внедорожники УАЗ. Учитывая короткие сроки и плотное сотрудничество Sollers с китайским JAC (дизели этой марки также получат УАЗы), несложно догадаться, что новые «шестиступки» – также марки JAC. Напомним, с середины 2000-х на автомобили УАЗ устанавливалась 5-ступенчатая МКП Hyundai Dymos.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ПАО «СОЛЛЕРС»

Фото: Depositphotos

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