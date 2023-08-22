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Водитель в любом случае обязан пропустить...

Внезапно выбежавший на зебру пешеход тоже считается – суд

Водитель в любом случае обязан пропустить пешехода на зебре

Осенью прошлого года в Вологде водитель автомобиля не уступил дорогу человеку, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход в итоге был сбит и его здоровью был причинен вред средней тяжести. Суд лишил водителя прав на полтора года. Водитель пытался доказать, что пешеход неожиданно выбежал на дорогу и что у него не было возможности затормозить.

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Суд: не всякое столкновение – авария

Однако суд эти оправдания не принял: водитель обязан вовремя среагировать и пропустить человека.

«В соответствии с Правилами дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода, а также участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда», – пояснил Третий кассационный суд.

Да, случается, что пешеходы выбегают на дорогу неожиданно, однако, если это произошло на зебре, виноват все равно будет водитель – он не рассчитал скорость и не притормозил перед пешеходным переходом.

Источник: «Российская газета»

Фото: Олег Елков/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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